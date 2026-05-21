Docente di lettere | vive con lo stile della Belle Époque a scuola

Un insegnante di lettere tiene le sue lezioni vestendo in modo ispirato alla Belle Époque, con abiti d’epoca e accessori d’altri tempi. La sua scelta di abbigliamento suscita reazioni diverse tra gli studenti, alcuni curiosi e altri sorpresi dal suo stile insolito. L’insegnante ha deciso di non utilizzare strumenti tecnologici durante le lezioni, preferendo metodi più tradizionali per trasmettere le conoscenze. La sua passione per il passato si manifesta anche attraverso le scelte quotidiane e il modo di insegnare.

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