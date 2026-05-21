Ivan Mecca, insegnante di lettere di 34 anni, si presenta a scuola con baffi, panciotto e tabarro, mostrando uno stile che richiama la Belle Époque. La sua passione per quel periodo storico si riflette nel modo in cui si veste e si presenta quotidianamente. La sua figura si distingue tra gli studenti e colleghi, creando un’atmosfera particolare nell’ambiente scolastico. Fino a qui, la storia di un insegnante apparentemente normale, ma con una scelta di stile che suscita curiosità.

Ivan Mecca è un insegnante di lettere 34enne. Fino a qui tutto ordinario, se non per un piccolo particolare. Il docente, infatti, veste come nel ‘900 con baffi, panciotto e tabarro: “ È un atto d’amore per la Belle Époque”. “Sono un professore di lettere ma in primis sono un appassionato di storia, della Belle Epoque – ha dichiarato Mecca all’Ansa – in particolare della letteratura di quel periodo. Proprio mi sento nato nel secolo sbagliato evidentemente. La passione per la Belle Epoque io credo sia nata sin da bambino. Perché ho sempre avuto una fascinazione per i panciotti, gli orologi da taschino, perché il mio bisnonno Agostino portava sempre un orologio da taschino e io ero affascinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento nato nel secolo sbagliato. Sono un professore di lettere, appassionato della Belle Époque”: Ivan Mecca a scuola con baffi, panciotto e tabarro – IL VIDEO

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