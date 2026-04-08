Insegnante veste Belle Époque in classe | bombetta e panciotto per il docente precario di Torino che porta la passione letteraria a scuola

Un insegnante di Torino ha deciso di indossare un abbigliamento in stile Belle Époque, con bombetta e panciotto, durante le sue lezioni. La scelta ha attirato l'attenzione degli studenti e dei colleghi, portando una veste originale in classe. La sua passione per la letteratura si manifesta anche attraverso questa presenza scenica, che si distingue rispetto ai modelli tradizionali di abbigliamento scolastico. La discussione sull’abbigliamento più appropriato per gli insegnanti continua a essere un tema di attualità.