Docente chiede copia del verbale del Collegio l’istituto non risponde | la Commissione per accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e richiede riscontro scritto

Un docente ha richiesto una copia del verbale del Collegio, ma l’istituto non ha fornito nessuna risposta. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha esaminato il caso e ha deciso di accogliere il ricorso, ordinando all’ente di fornire un riscontro scritto. La decisione, identificata con il numero 3.32, è stata adottata recentemente e riguarda la richiesta di documenti da parte del docente. Nessuna ulteriore comunicazione o spiegazione è stata fornita dall’istituto fino a questo momento.

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