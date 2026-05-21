Docente chiede copia del verbale del Collegio l’istituto non risponde | la Commissione per accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e richiede riscontro scritto
Un docente ha richiesto una copia del verbale del Collegio, ma l’istituto non ha fornito nessuna risposta. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha esaminato il caso e ha deciso di accogliere il ricorso, ordinando all’ente di fornire un riscontro scritto. La decisione, identificata con il numero 3.32, è stata adottata recentemente e riguarda la richiesta di documenti da parte del docente. Nessuna ulteriore comunicazione o spiegazione è stata fornita dall’istituto fino a questo momento.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con la decisione n. 3.32 adottata nella seduta del 28 aprile, ha accolto il ricorso di una docente e componente RSU contro il silenzio di un istituto comprensivo che non aveva risposto alla richiesta di copia del verbale del Collegio dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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