Siti per adulti l'accesso all'app per la verifica dell'età richiede i documenti | il prototipo UE

Recentemente è stata esaminata la documentazione della European Age Verification Solution, un'app creata dalla Commissione Europea per verificare l'età degli utenti sui siti per adulti. La piattaforma richiede agli utenti di fornire documenti di identità per completare il processo di verifica. La soluzione rappresenta un tentativo di regolamentare l'accesso ai contenuti per adulti attraverso strumenti digitali ufficiali.

Abbiamo analizzato la documentazione della European Age Verification Solution, l'app che servirà per verificare l'eta sviluppata dalla commissione europea. Sarà una soluzione-ponte prima di implementare tutto il processo di verifica nell'EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo. Quando accediamo per la prima volta all'app dobbiamo confermare la nostra identità con un documento valido. Al momento, lo chiariamo, Age Verification Solution è un prototipo: la fase di sviluppo avrà altri passaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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