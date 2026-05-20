Djokovic l’arma anti-Sinner per Parigi | Troicki nuovo allenatore

Il tennista serbo ha comunicato tramite i propri canali social di aver scelto Viktor Troicki come nuovo allenatore. Troicki, ex giocatore professionista, ha già collaborato con Djokovic in passato, in particolare durante le competizioni di Coppa Davis. La decisione è stata annunciata il 20 maggio e si inserisce nel percorso di preparazione del tennista serbo in vista delle prossime tappe del circuito. La scelta di Troicki rappresenta un cambio di direzione nello staff tecnico di Djokovic.

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