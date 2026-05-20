Djokovic l’arma anti-Sinner per Parigi | Troicki nuovo allenatore
Il tennista serbo ha comunicato tramite i propri canali social di aver scelto Viktor Troicki come nuovo allenatore. Troicki, ex giocatore professionista, ha già collaborato con Djokovic in passato, in particolare durante le competizioni di Coppa Davis. La decisione è stata annunciata il 20 maggio e si inserisce nel percorso di preparazione del tennista serbo in vista delle prossime tappe del circuito. La scelta di Troicki rappresenta un cambio di direzione nello staff tecnico di Djokovic.
(Adnkronos) – Nuovo allenatore per Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 20 maggio, il tennista serbo ha annunciato sui propri canali social il proprio nuovo coach, che sarà Viktor Troicki, ex tennista serbo e compagno proprio di Nole in Coppa Davis. La rivoluzione nello staff tecnico di Djokovic arriva alla vigilia del Roland Garros, dove il numero. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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