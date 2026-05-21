Il tennista serbo ha annunciato di aver iniziato una collaborazione con l’ex compagno di squadra, senza specificare la durata o i dettagli dell’accordo. La decisione arriva in vista del torneo di Roland Garros, dopo aver già cambiato lo staff tecnico in passato. L’obiettivo dichiarato è migliorare le proprie prestazioni e aumentare il numero di vittorie in carriera. La scelta di affidarsi a un ex compagno di squadra segna un nuovo passo nel percorso di preparazione per la stagione sulla terra battuta.

Ad un certo punto della carriera, specie in una fase avanzata, diventa sempre più complesso allenare i grandi campioni. E Novak Djokovic, che a 38 anni gioca ancora ambendo ai posti più alti, non fa eccezione. Tutt’altro. Nel 2025 per un periodo aveva collaborato con l’ex rivale e amico Andy Murray, salvo poi rifugiarsi nei serbi Dusan Vemic e Boris Bosnjakovic, quest’ultimo ancora parte del suo team. Team che ora si arricchirà, a partire dal Roland Garros, di Viktor Troicki. Negli ultimi giorni Nole si è infatti allenato con lui, e a Parigi l’ex n.12 al mondo sarà nel suo box. Djokovic ha annunciato con un post su Instagram la collaborazione, sotto una foto di un caloroso abbraccio in campo: “Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic riparte dall’amico Troicki: un nuovo coach per diventare il più vincente di sempre

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