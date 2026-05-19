Movida e risarcimenti | focus su diritto al riposo e deprezzamento degli immobili

A Brindisi prosegue il confronto tra residenti e esercenti del centro storico riguardo alla movida notturna, che continua a suscitare tensioni. I residenti hanno presentato una richiesta di risarcimento al Comune, contestando il disturbo e il deprezzamento delle proprie abitazioni. La questione riguarda anche il diritto al riposo e gli effetti che la movida ha sugli immobili, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi nelle discussioni in corso.

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