Movida e risarcimenti | focus su diritto al riposo e deprezzamento degli immobili
A Brindisi prosegue il confronto tra residenti e esercenti del centro storico riguardo alla movida notturna, che continua a suscitare tensioni. I residenti hanno presentato una richiesta di risarcimento al Comune, contestando il disturbo e il deprezzamento delle proprie abitazioni. La questione riguarda anche il diritto al riposo e gli effetti che la movida ha sugli immobili, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi nelle discussioni in corso.
BRINDISI - A Brindisi il dibattito sulla cosiddetta mala movida continua ad alimentare tensioni tra residenti del centro storico ed esercenti, mentre sul tavolo resta aperta la richiesta di maxi risarcimento avanzata dal comitato dei residenti contro il Comune. Un tema che, proprio per la sua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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