Divampano le fiamme in una casa all' Arcella l' intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Antonio da Murano, nella zona di San Bellino, per spegnere un incendio divampato in un’abitazione al terzo piano di un palazzo. Le fiamme hanno interessato l’interno dell’appartamento, e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori per mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è stata resa nota sull’eventuale coinvolgimento di persone.

Nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato in un’abitazione situata al terzo piano di un palazzo in via Antonio da Murano, in zona San Bellino.Sul posto sono giunte le squadre della sede centrale di Padova e del distaccamento di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Casa in fiamme a Gouta, intervento dei Vigili del FuocoUn incendio ha devastato una residenza a Gouta, una frazione del comune di Pigna, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026. Leggi anche: Paura a Castelnuovo, prende fuoco una casa in un complesso residenziale. I vigili del fuoco domano le fiamme Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ?? Le fiamme divampano nel sottotetto di una casa: 10 persone evacuate; Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata un’altra vettura; Le fiamme divampano su un terrazzo; Due incendi in poche ore, le fiamme minacciano il cimitero e un’azienda di gas: cosa è successo. Divampano le fiamme in una casa all'Arcella, l'intervento dei vigili del fuocoAlle 15 di oggi, 3 maggio, i pompieri hanno spento un incendio in un’abitazione situata al terzo piano di un palazzo in via Antonio da Murano. Nessuna persona sembrerebbe essere coinvolta, ancora in c ... padovaoggi.it Divampano le fiamme nel giardino e minacciano abitazione: in salvo padre e figliaTAURISANO (Lecce) – Getta una sigaretta accesa che finisce tra le sterpaglie e provoca un incendio. Attimi di paura questa mattina a Taurisano, dove un anziano avrebbe accidentalmente innescato un rog ... corrieresalentino.it #annotazioni contro l'ecocidio Ogni guerra è anche un ecocidio. Non è possibile alcuna difesa dell'ambiente senza lotta per la pace con mezzi pacifici. Ribadiamolo nella Giornata mondiale della Terra, mentre le guerre divampano ovunque. [Riproduzione di u facebook