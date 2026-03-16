Jeff Buckley una delle più grandi occasioni mancate del rock

Per chi ha vissuto gli anni Novanta, Jeff Buckley rappresenta una figura iconica del rock, noto per il suo talento e la breve carriera. Trent’anni fa, la sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama musicale, mentre oggi un documentario intitolato

Per chi c’era, trent’anni fa, sarà un tuffo nei ricordi, un momento nostalgia. Ma è a tutti quelli venuti dopo che parla davvero questo It’s never over, Jeff Buckley, documentario sulla mitica rockstar Jeff Buckley (regia di Amy J. Berg), nei cinema italiani da oggi lunedì 16 fino al 18 marzo. Insomma, a chi nel 1997 – quando l’artista statunitense è morto, appena trentenne – ancora non capiva, o non era proprio nato. Nuove o nuovissime generazioni, ecco. A cui, di nuovo, parla stra-bene. L’invito è a vederlo, non tanto per la qualità in sé – comunque alta, capace prima di tutto di farne un ritratto umano, fragilità comprese, con tatto e senza fragilità, oltre al fatto di avere alle spalle una storia da raccontare che fa invidia ai tanti documentariucci sui cantanti che si fanno in Italia – ma per l’attualità del suo protagonista. 🔗 Leggi su Today.it

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