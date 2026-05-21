A Novegro si terrà presto l’Expo dedicato ai dischi in vinile, evento che vede un interesse crescente tra appassionati e collezionisti. Secondo il Report FimI 2026, il settore del vinile registra una crescita stabile, con un aumento delle vendite rispetto agli anni precedenti. La manifestazione si propone di valorizzare questa riscoperta del supporto analogico, offrendo occasioni di scambio e di acquisto di dischi. L’appuntamento si inserisce in un panorama di forte interesse per il formato, ormai tornato in auge da alcuni anni.

MILANO Gli ultimi dati sull’andamento del settore, quelli contenuti nel del Report FimI 2026, confermano una crescita solida del vinile. Il disco nel 2025 ha generato 54,8 milioni di dollari di ricavi, segnando un incremento del +24% rispetto all’anno precedente: un risultato economico che indica un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo musicale. Il ritorno del vinile in Italia passa anche dal fenomeno dei superfan. Non stupisce, dunque, il costante aumento di appassionati, da alcuni anni a questa parte, alla tradizionale Novegro Vinile Expo di Milano. La rassegna torna nel Padiglione C del Parco Esposizioni Novegro sabato 23 e domenica 24 maggio, forte di 140 espositori, con un aumento di quelli provenienti dall’estero e un cartellone di ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dischi in vinile . Torna l’Expo di Novegro

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Novegro Vinile Expo

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