Vinile Day | al Centro Commerciale Tremestieri dischi e aree dedicate ai miti della musica

Al Centro Commerciale Tremestieri si svolge “Vinile Day” nei giorni 18 e 19 aprile, un evento dedicato ai dischi in vinile e ai miti della musica. Durante il weekend, le gallerie del centro commerciale saranno allestite con aree dedicate e collezioni di dischi, offrendo un’occasione per appassionati e visitatori di immergersi nell’atmosfera del supporto musicale più amato. La manifestazione si propone di celebrare la cultura del vinile e il suo fascino senza tempo.

Il fascino intramontabile del microsolco sbarca al Centro Commerciale Tremestieri. Sabato 18 e domenica 19 aprile, le gallerie del Centro si trasformeranno in un tempio della musica con “Vinile Day”, un evento imperdibile che celebra il supporto fonografico più amato di sempre.All’ iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Coriandoli, musica e sorrisi: il Carnevale sta arrivando al Centro commerciale Tremestieri Giornata internazionale della Donna: “Una Mimosa per Te” al Centro Commerciale TremestieriIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo... Argomenti più discussi: AL CENTRO COMMERCIALE TREMESTIERI VINILE DAY: UN VIAGGIO NEL TEMPO TRA MUSICA, COLLEZIONISMO E GRANDI MITI; SIENA CELEBRA IL VINILE: TORNA LA MOSTRA DEL DISCO; I dischi da ascoltare ad aprile 2026. Fiera del disco, cd e vinile al centro commerciale Le Due Torri di StezzanoStezzano (Bergamo), 19 febbraio 2016 - Una rassegna dedicata ad appassionati ed amanti di dischi e vinile. Un intero fine settimana all’insegna della musica e del vintage, con oltre 50 stand di ... ilgiorno.it Delmoro. . “UNITED” primo disco culto dei Phoenix in edizione limitata vinile chiaro per il Record Store Day del 18 aprile! #RSD26 #RSD2026 #frenchtouch #elettronica #indie - facebook.com facebook