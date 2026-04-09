Il Gruppo Unicomm rafforza il proprio impegno verso i collaboratori | un segnale concreto di attenzione alle persone

Il Gruppo Unicomm ha annunciato l’erogazione di un premio di 500 euro a circa 8.000 dei suoi collaboratori. Questa decisione arriva in un momento di incertezza economica e di aumento della pressione sul potere d’acquisto delle famiglie. L’azienda ha deciso di rafforzare il proprio impegno verso le persone che contribuiscono quotidianamente al suo funzionamento, evidenziando un’attenzione concreta nei confronti dei dipendenti.

In un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza e da una crescente pressione sul potere d’acquisto delle famiglie, il Gruppo conferma la propria attenzione verso le persone che ogni giorno contribuiscono al suo sviluppo riconoscendo un premio di 500€ ai circa 8.500 collaboratori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it "La crescita dei figli dei nostri collaboratori ci sta a cuore": il premio di Gmf e gruppo Unicomm agli studenti meritevoliAnche nel 2026 il bando per le borse di studio promosso da Gmf insieme al Gruppo Unicomm ha registrato un grande successo Anche nel 2026 il bando per... Sperone, inaugurato il nuovo spazio multifunzionale: "Segnale concreto di attenzione per il quartiere"Un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani e alle realtà associative dello Sperone che diventi un punto di incontro, aggregazione e crescita... Si parla di: Unicomm valorizza il capitale umano con un premio a 8.500 collaboratori; Quando l’azienda tifa per i tuoi figli: le borse di studio Unicomm che premiano il merito. Il Gruppo Unicomm rafforza il proprio impegno verso i collaboratori: un segnale concreto di attenzione alle personeIn un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza e da una crescente pressione sul potere d’acquisto delle famiglie, il Gruppo conferma la propria attenzione verso le persone che ogni giorn ... bolognatoday.it