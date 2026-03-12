Sperone inaugurato il nuovo spazio multifunzionale | Segnale concreto di attenzione per il quartiere

È stato inaugurato uno spazio multifunzionale nello Sperone, destinato a giovani e associazioni del quartiere. La struttura è pensata come un punto di riferimento per incontri, attività e aggregazione, offrendo un luogo dedicato alla comunità locale. L'apertura mira a rafforzare i legami tra i residenti e le realtà associative della zona, creando un nuovo spazio di aggregazione nel quartiere.

Un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani e alle realtà associative dello Sperone che diventi un punto di incontro, aggregazione e crescita per il territorio. La struttura, gestita dall'ufficio Politiche giovanili del Comune, punta a rappresentare un riferimento stabile non solo per i ragazzi dello Sperone, ma anche per le loro famiglie. L'inaugurazione degli spazi in via Padre Spoto, si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore alle Politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, don Ugo Di Marzo e gli alunni del corso musicale dell'Istituto comprensivo Di Vittorio.