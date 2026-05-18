Friburgo-Aston Villa Europa League 20-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Al Besiktas Park villans favoriti

La finale di Europa League si svolge a Istanbul e vede affrontarsi il Friburgo, guidato dall'allenatore Schuester, e l'Aston Villa, sotto la guida di Emery. La partita si giocherà al Besiktas Park alle ore 21:00 e rappresenta il primo confronto tra le due squadre per questa competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa indicano gli ospiti come favoriti. L'incontro rappresenta l'epilogo di questa stagione europea, con le due squadre che cercano di conquistare il trofeo per la prima volta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui