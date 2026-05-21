Diretta | Continua la mediazione Usa-Iran ma Hegseth avverte | Pronti all' azionè

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di negoziati tra Stati Uniti e Iran, le discussioni continuano senza ancora un accordo ufficiale. Il segretario alla Difesa americano ha dichiarato su una piattaforma social che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire qualora fosse necessario, pur mantenendo aperta la porta al dialogo. Le notizie sulle trattative hanno alimentato un clima di incertezza, mentre le parti proseguono le conversazioni, senza yet raggiungere un risultato condiviso.

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Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Usa e Iran, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha assicurato, in un post di sole tre parole su X, che gli Stati Uniti sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro a "una lettera di intenti che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz". Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. "Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona", taglia corto il presidente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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