Tragedia lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco. Un ragazzo di 25 anni di Villa di Serio, in sella alla sua bicicletta, è rimasto ucciso dopo avere avuto un incidente con una moto alla cui guida c’era un 21enne residente nella bassa bergamasca, che ha riportato una sospetta frattura. Quando i soccorritori sono arrivati il 25enne era già morto. È stato solamente possibile constatarne il decesso. Sul luogo, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri della tenenza di Seriate. Secondo la prima ricostruzione dei fatti pare che il motociclista avesse appena superato un’auto in direzione Colli di San fermo, quando ha urtato il ciclista che scendeva verso Villongo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto sul colpo ciclista 25enne urtato da una moto e travolto da un’auto ai Colli di San Fermo

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