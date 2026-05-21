Dimore storiche da scoprire

Nel mondo delle dimore storiche si trovano racconti di vita e di storie di personaggi che hanno attraversato il tempo. In alcuni casi, si può condividere un momento di tranquillità con il proprietario di un castello, mentre in altri si scoprono vicende drammatiche come quella della principessa Layana. Questa nobile nana fu rinchiusa dai genitori per proteggerla dalla diversità, e rimase affidata a 17 custodi di dimensioni simili alla sua. Questi luoghi conservano testimonianze di storie umane e di vicende che si sono svolte nel corso dei secoli.

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Capita di fare merenda con il signore del castello. O di imbattersi nella triste storia della principessa Layana, nobile nana rinchiusa dai genitori per proteggerla dalla sua diversità e affidata a 17 custodi piccini come lei. Succede anche che ci si sposi. O di rincorrere il matrimonio di altri: è proprio vero che nel maniero sul lago di Bracciano Tom Cruise e Katie Holmes si sono detti di sì? Il genius loci lascia correre, anche se preferirebbe volare più in alto perché il ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. QUANTE SONO? Le 46 mila dimore storiche italiane che conservano la nostra memoria collettiva sono lì a ribadirlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dimore storiche da scoprire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KALORAMA: Where Power Goes to Hide in DC Sullo stesso argomento Dimore storiche aperte in Campania: un patrimonio da scoprireTempo di lettura: 2 minutiSono 22 le dimore campane che domenica 24 maggio saranno aperte in occasione della 16esima edizione della Giornata... Le dimore storiche aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio ADSI Marche celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione... Dimore storiche da scoprireCapita di fare merenda con il signore del castello. O di imbattersi nella triste storia della principessa Layana, nobile nana rinchiusa dai genitori per proteggerla dalla sua diversità e affidata a 17 ... quotidiano.net Palazzi, ville, giardini, castelli. Torna la Giornata delle Dimore storiche. Le gemme da scoprireIl 24 l’evento che apre le porte a quello che a buon diritto viene considerato il museo diffuso più vasto del Belpaese. Dalla Toscana (regina, con 84 ... repubblica.it