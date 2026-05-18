Dimore storiche aperte in Campania | un patrimonio da scoprire

Domenica 24 maggio, in Campania, verranno aperte 22 dimore storiche. Queste residenze, alcune delle quali risalgono a diversi secoli fa, saranno accessibili al pubblico per visite e esplorazioni. L'iniziativa coinvolge diverse località della regione e mira a valorizzare il patrimonio architettonico locale. L'apertura delle dimore è stata programmata in modo da consentire ai visitatori di ammirare gli ambienti interni e conoscere meglio la storia di questi edifici. Le strutture saranno accessibili durante tutta la giornata.

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