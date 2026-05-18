Dimore storiche aperte in Campania | un patrimonio da scoprire

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, in Campania, verranno aperte 22 dimore storiche. Queste residenze, alcune delle quali risalgono a diversi secoli fa, saranno accessibili al pubblico per visite e esplorazioni. L'iniziativa coinvolge diverse località della regione e mira a valorizzare il patrimonio architettonico locale. L'apertura delle dimore è stata programmata in modo da consentire ai visitatori di ammirare gli ambienti interni e conoscere meglio la storia di questi edifici. Le strutture saranno accessibili durante tutta la giornata.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono 22 le dimore campane che domenica 24 maggio saranno aperte in occasione della 16esima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, l’evento annuale promosso dall’Adsi (associazione dimore storiche italiane) per far conoscere “il più grande museo diffuso del nostro Paese – scrivono gli organizzatori in una nota – a ttraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori”. Il tema della giornata nazionale 2026, “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”; secondo i promotori “ richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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