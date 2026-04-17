Demi Moore si mostra ancora una volta al centro dell'attenzione con un look animalier, completato da capelli apparentemente scompigliati. L’attrice ha partecipato a un evento pubblico, indossando un outfit che combina stampe animalier e dettagli casual, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico. La sua presenza si conferma come un esempio di stile personale, senza rinunciare a un tocco di originalità anche in occasioni informali.

Continua la consacrazione a icona di stile di Demi Moore: dopo aver dato il meglio di sé sugli ultimi red carpet, l’attrice si è presentata alla proiezione ufficiale di Landman al Saban Media Center di North Hollywood, a Los Angeles, con addosso un look a confronto mediamente scenografico, ma che comunque non è riuscito a passare inosservato. Scopriamolo insieme. Demi Moore, il look black & white nel segno dell’animalier a Los Angeles. Forse non era il Texas, ma il calore sprigionato dai riflettori del Saban Media Center, la sera del 16 aprile, aveva lo stesso magnetismo delle terre petrolifere descritteci con estreme brutalità e precisione da Taylor Sheridan nella serie dei record.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Moore, il tocco animalier conquista (anche con i capelli fuori posto)

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