Festival di Cannes 2026 | arriva Demi Moore dai capelli via col vento

Al Festival di Cannes 2026, attrice americana si presenta con capelli di lunghezza variabile, attirando l’attenzione sul red carpet. La manifestazione si svolge sulla Costa Azzurra e vede la partecipazione di numerose personalità del cinema internazionale. Durante l’evento, sono previsti diversi incontri, proiezioni e premiazioni. La presenza di questa attrice, nota per ruoli di successo, è tra le principali novità di questa edizione.

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