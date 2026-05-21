Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha preso parte a una riunione del Comitato Militare dell'Unione Europea, che si è svolta con i vertici delle Forze Armate degli Stati membri. La sessione si è concentrata sulle questioni relative alla collaborazione tra le forze armate dei diversi paesi europei. La partecipazione del generale Portolano è avvenuta in un momento di incontri periodici dedicati alla coordinazione delle attività militari all’interno dell’Unione.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ha partecipato alla riunione del Comitato Militare dell'Unione Europea (EUMC), riunito nella sessione per i vertici delle Forze Armate degli Stati membri. L'evento, aperto dall'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas, segna un momento significativo nel percorso verso una Strategia di Sicurezza Europea rinnovata e credibile. Al centro del confronto, infatti, la necessità di adattare la postura dell'Unione alle minacce attuali e future, nel solco di una Strategia di Sicurezza comune che non debba essere intesa come un aggiornamento dello Strategic Compass, ma con lo scopo di affrontare le sfide e contrastare i rischi emergenti, in un contesto di sicurezza in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Difesa, il generale Portolano alla riunione del Comitato Militare Ue

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