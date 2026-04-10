Due giornate di incontri istituzionali si sono svolte a Tirana, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Italia e Albania nel settore della Difesa. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi relativi alla sicurezza regionale e ai principali dossier dei Balcani occidentali. Il Generale Portolano ha partecipato alle discussioni, contribuendo a consolidare la collaborazione bilaterale e a promuovere progetti condivisi tra i due paesi.

Due giornate di incontri istituzionali a Tirana per consolidare il partenariato tra Italia e Albania, approfondire i principali dossier dei Balcani occidentali e dare impulso ai progetti comuni nel settore della Difesa. Tirana (Albania), 10 aprile 2026. Si è conclusa la visita ufficiale in Albania del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, finalizzata ad un confronto sulle evoluzioni del quadro quadro securitario nei #BalcaniOccidentali, sul consolidamento della cooperazione bilaterale e sulle opportunità di collaborazioni industriali nel settore della Difesa, con un partner strategico come l'Albania. Nel corso della prima giornata, il Generale Portolano ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Difesa albanese, Generale Arben Kingji, e il Ministro della Difesa Ermal Nufi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Difesa: il Generale Portolano in Albania, consolidata la cooperazione bilaterale e convergenza sulle tematiche di sicurezza regionale

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