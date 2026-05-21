Difesa del Montone | fatti i primi 12 interventi da 11 milioni Ora il piano si sposta a Porta Schiavonia

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera si è tenuto un evento con una sala piena dedicato alla difesa del Montone, dove sono stati presentati i primi dodici interventi, per un totale di 11 milioni di euro. Il piano di intervento si sposterà ora verso l’area di Porta Schiavonia. L’iniziativa è stata organizzata dai Circoli del Pd di Romiti, Cava-Villanova, Centro Storico e Ospedaletto-Foro Boario, e ha visto la partecipazione della sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, insieme a due consiglieri regionali.

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Sala piena, martedì sera, per l'iniziativa dei Circoli Pd Romiti, Cava-Villanova, Centro Storico e Ospedaletto-Foro Boario, che ha visto la partecipazione della sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, dei consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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