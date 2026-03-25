Perugia si estende il servizio di raccolta rifiuti porta a porta | Da ottobre copertura totale a Castel del Piano e San Sisto

Dal primo ottobre sarà attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche nelle zone di Castel del Piano e San Sisto. Con questa novità, le aree precedentemente escluse dalla raccolta saranno raggiunte dal servizio, che si estende così in modo completo sul territorio. La misura interessa le parti di città che finora non erano servite dalla raccolta domiciliare dei rifiuti.

L'annuncio dell'assessore Grohmann in risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Volpi: "Individuate le date: da giugno al via il percorso di avvicinamento" Dal primo ottobre entrerà in funzione il servizio di raccolta differenziata porta a porta a Castel del Piano e San Sisto, andando definitivamente a coprire le zone rimaste ancora scoperte. Si parla di oltre 2mila utenze che saranno interessate dal nuovo sistema di raccolta che, appunto, entrerà in funzione fra sette mesi. L'annuncio arriva dall'assessore David Grohmann che, in risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Volpi, conferma l'avvio del servizio nei tempi indicati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, si estende il servizio di raccolta rifiuti porta a porta: "Da ottobre copertura totale a Castel del Piano e San Sisto" Articoli correlati Differenziata A Castel del Piano e San Sisto estensione del Tris e organico porta a portaEstensione del modello domiciliare “Tris” e introduzione della raccolta dell’organico porta a porta: disco verde dalla Giuna comunale alla proposta... Leggi anche: Rifiuti, raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano: "Prossima tappa: la tariffa puntuale" Una selezione di notizie su Perugia si estende il servizio di... Discussioni sull' argomento Referendum, a Perugia vince quasi ovunque il No: le mappe con i risultati di sezioni e quartieri -; Perugia accelera con metrobus. Mezzo innovativo contro il traffico; Due vite salvate dai farmacisti in due località a Perugia: Abbiamo fatto solo il nostro dovere; Perugia, allerta processionaria: tante segnalazioni dai quartieri. Perugia, nuove aree per lo sgambamento dei cani a Santa Maria Rossa e Castel del PianoPERUGIA - Due nuove aree cani per due quartieri della città. Il percorso è ancora lungo, ma la strada è più che tracciata e porterà il Comune a dare una risposta alle richieste dei residenti di Santa ... ilmessaggero.it Il bello di Casteldelpiano. - facebook.com facebook