Domani alle 17,30 si terrà a palazzo del Podestà la presentazione del romanzo di esordio di Letizia Balò, autrice e imprenditrice valdarnese. Il libro, intitolato

Sarà presentato domani alle ore 17,30 in palazzo del Podestà il romanzo di esordio di Letizia Balò, autrice e imprenditrice valdarnese, intitolato " L’Anima che rinasce, una storia di forza e rinascita ", edito da Sette Ponti Edizioni. L’incontro si aprirà con l’introduzione dell’assessore alla cultura Giacomo Brandi che dialogherà con l’autrice. Interverrà anche l’editore Enrico Taddei, che illustrerà il progetto editoriale, con la moderazione di Lorenzo Giusti. Si tratta di un romanzo che narra di cadute e risalite, ma anche di fragilità nascoste dietro una forza apparente. Sono questi gli aspetti più salienti della storia raccontata dall’autrice, da sempre appassionata di lettura, che ha trovato nella scrittura uno strumento per dare voce alle emozioni più profonde e trasformarle in energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Letizia Balò presenta il suo libro a palazzo Podestà

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Temi più discussi: Letizia Balò presenta il suo libro a palazzo Podestà; Montevarchi, a Palazzo del Podestà la presentazione del romanzo d’esordio di Letizia Balò; L’Anima che rinasce, una storia di forza e rinascita; L’Anima che rinasce una storia di forza e rinascita.

Montevarchi, al Palazzo del Podestà la presentazione del romanzo d’esordio di Letizia BalòIl romanzo affronta temi profondi come la fragilità, la resilienza e la capacità di rinascere dopo le difficoltà. lanazione.it

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