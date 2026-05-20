Arte e Fiori la mostra degli artisti di Artinvalle e delle realizzazioni florovivaistiche nella corte di Palazzo Martini

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, nella corte di Palazzo Martini nel centro storico di Montevarchi, si tiene la mostra “Arte e Fiori”. L’evento è organizzato dall’Associazione Artinvalle e mette in mostra opere di artisti locali insieme a creazioni florovivaistiche. La manifestazione presenta una combinazione di dipinti e composizioni di fiori, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva e sensoriale. La mostra si svolge in un contesto storico, con l’obiettivo di valorizzare le arti visive e il settore florovivaistico della zona.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Dal 22 al 24 maggio, la corte di Palazzo Martini, nel centro storico di Montevarchi, ospita colori ed emozioni grazie alla mostra “Arte e Fiori”, curata dall’Associazione Artinvalle che unisce il linguaggio della pittura alla natura. Protagoniste dell’esposizione saranno le opere, a tema floreale, realizzate dagli artisti locali di Artinvalle, in dialogo con le creazioni di 15 aziende florovivaistiche del territorio, che daranno vita a scenografiche installazioni di fiori e piante che accompagneranno le pitture. “Arte e Fiori” sarà una naturale prosecuzione di “Varchi in Vigna”, allestito in piazza Varchi e lungo via Roma, condividendone il filo conduttore di una “vetrina” delle eccellenze locali che possono così diventare varie espressioni di arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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