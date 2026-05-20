Arte e Fiori la mostra degli artisti di Artinvalle e delle realizzazioni florovivaistiche nella corte di Palazzo Martini

Dal 22 al 24 maggio, nella corte di Palazzo Martini nel centro storico di Montevarchi, si tiene la mostra “Arte e Fiori”. L’evento è organizzato dall’Associazione Artinvalle e mette in mostra opere di artisti locali insieme a creazioni florovivaistiche. La manifestazione presenta una combinazione di dipinti e composizioni di fiori, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva e sensoriale. La mostra si svolge in un contesto storico, con l’obiettivo di valorizzare le arti visive e il settore florovivaistico della zona.

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