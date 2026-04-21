A Palazzo Borghi trenta artisti protagonisti nella mostra Se fossi il Lega 2026

Dal 25 aprile al 10 maggio, a Palazzo Borghi in piazza Pretorio a Modigliana, si terrà la mostra d’arte intitolata “Se fossi il Lega 2026”. Trenta artisti prenderanno parte all’esposizione, che si svolgerà nello storico edificio della città. La rassegna proporrà le opere di diversi creator, offrendo uno spaccato di produzioni artistiche contemporanee. La mostra rimarrà aperta per circa due settimane, invitando il pubblico a visitarla durante il periodo di programmazione.

Dal 25 aprile al 10 maggio Palazzo Borghi (piazza Pretorio, Modigliana) ospiterà la mostra d’arte “Se fossi il Lega 2026”. “Si tratta di una mostra - dice il presidente di Ics Fectori Art Idilio Galeotti - per festeggiare il bicentenario dalla nascita del nostro concittadino Silvestro Lega, nato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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