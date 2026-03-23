Tarantini Time Quotidiano Proseguono i controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto sulla corretta erogazione del Reddito di cittadinanza, attraverso interventi mirati sul territorio provinciale. Le verifiche sono state condotte utilizzando specifici «indici di rischio», sviluppati con il contributo del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e dell’INPS, che hanno permesso di individuare situazioni sospette. Al termine delle attività, 13 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per aver percepito indebitamente il beneficio economico, per un ammontare complessivo superiore a 100mila euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, controlli sul Reddito di cittadinanza: 13 denunce

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