Dibattito sul taglio crescita Italia Meloni a Niscemi con 150 mln
La situazione economica e gli sviluppi internazionali continuano a occupare le prime pagine della cronaca politica. In questo quadro, la premier si trova a Niscemi, dove ha annunciato un investimento di 150 milioni di euro destinato alla regione siciliana, colpita recentemente da una frana. La visita si inserisce in un contesto di attenzione particolare alle emergenze locali e alle strategie di sostegno economico da parte del governo. La questione del taglio alla crescita del Paese resta al centro del dibattito pubblico.
L’attualità internazionale e l’economia sono al centro del dibattito politico. Intanto la premier Meloni vola a Niscemi annunciando 150 milioni per non far morire il Paese siciliano colpito dalla frana. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dibattito sul taglio crescita Italia. Meloni a Niscemi con 150 mln
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