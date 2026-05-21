L'azienda specializzata in diagnostica ha annunciato un investimento di 500 milioni di dollari negli Stati Uniti, focalizzato sull'espansione delle attività nel paese. Il settore della diagnostica ha un valore stimato di 60 miliardi di dollari e registra una crescita annuale tra il 3% e il 4%. La decisione arriva in un momento di crescente domanda di servizi diagnostici, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato statunitense. La strategia prevede l’ampliamento delle strutture e l’introduzione di nuove tecnologie.

La diagnostica vale 60 miliardi di dollari e viaggia a ritmi di crescita del 3-4%. In questo scenario, il nuovo piano industriale 2026-2030 di Diasorin si distingue: l'obiettivo è di raddoppiare la crescita del settore, puntando a una scalata dei ricavi tra il 6% e l'8% l'anno e a una liquidità di circa 1 miliardo di euro, destinato a dividendi e nuove acquisizioni mirate. A tracciare la rotta del prossimo quinquennio è l'amministratore delegato Carlo Rosa, che fotografa un panorama internazionale profondamente mutato. La differenza principale rispetto al passato? «Il mercato cinese è sparito», spiega Rosa. Nel post-Covid, Pechino ha impresso una svolta autarchica alla sanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diasorin punta sugli Usa. Investimenti a 500 milioni

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