Sanità regionale addio ' rosso' e investimenti per 500 milioni di euro

La sanità regionale si prepara a cambiare rotta, con i conti in ordine e l’obiettivo di raggiungere il pareggio già entro quest’anno. La Regione ha annunciato un investimento di 500 milioni di euro dal proprio bilancio, segnando un impegno senza precedenti nel settore. Questa mossa rappresenta un’inedita inversione di tendenza rispetto al passato.

Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: 500 milioni di euro dal proprio bilancio. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto nel Paese.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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