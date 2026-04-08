Tozzi Green punta al futuro | 400 milioni di investimenti per raggiungere 500 megawatt di potenza installata
Tozzi Green ha annunciato piani di investimento di 400 milioni di euro per potenziare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere 500 megawatt di potenza installata. Il consiglio di amministrazione ha approvato anche il bilancio consolidato relativo all’anno 2025. Questi interventi si inseriscono in un progetto di crescita nel settore delle fonti rinnovabili.
Nuovi investimenti per aumentare la potenza di energia rinnovabile installata entro il 2030. Il consiglio di amministrazione di Tozzi Green ha approvato il bilancio consolidato 2025. Il gruppo chiude l’esercizio con ricavi consolidati di 66,2 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto ai 60,2. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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