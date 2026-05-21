Dialoghi tra i Fornelli a Fragagnano una mattinata dedicata a inclusione e competenze femminili
A Fragagnano si è svolta una mattinata dedicata alla promozione dell'inclusione e delle competenze femminili attraverso un evento legato alla cucina. L'iniziativa, intitolata “Dialoghi tra i Fornelli”, ha coinvolto diverse partecipanti in attività culinarie che hanno favorito lo scambio di esperienze e conoscenze. La giornata ha visto protagoniste donne che hanno condiviso momenti di crescita personale, mettendo in risalto il ruolo della cucina come spazio di incontro e valorizzazione delle capacità femminili.
La cucina come luogo di incontro, crescita personale e valorizzazione delle competenze femminili. Si terrà domani 22 maggio, dalle 9 alle 13, negli spazi di Progetto FRAG in via per Torricella 1 a Fragagnano, l’evento “Dialoghi tra i Fornelli”, promosso dalla Pro Loco nell’ambito dell’azione “Puglia Donna Partecipa” del progetto “Punti Cardinali – Fragagnano Semi di Futuro”. .
La cucina come luogo di incontro, crescita personale e valorizzazione delle competenze femminili. Si terrà domani 22 maggio, dalle 9 alle 13, negli spazi di Progetto FRAG in via per Torricella 1 a Fragagnano, l’evento “Dialoghi tra i Fornelli”, promosso dalla Pro Loco nell’ambito dell’azione “Puglia Donna Partecipa” del progetto “Punti Cardinali – Fragagnano Semi di Futuro”.
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