Dialoghi tra i Fornelli a Fragagnano una mattinata dedicata a inclusione e competenze femminili

A Fragagnano si è svolta una mattinata dedicata alla promozione dell'inclusione e delle competenze femminili attraverso un evento legato alla cucina. L'iniziativa, intitolata “Dialoghi tra i Fornelli”, ha coinvolto diverse partecipanti in attività culinarie che hanno favorito lo scambio di esperienze e conoscenze. La giornata ha visto protagoniste donne che hanno condiviso momenti di crescita personale, mettendo in risalto il ruolo della cucina come spazio di incontro e valorizzazione delle capacità femminili.

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