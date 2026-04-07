Alla Casa delle Farfalle una mattinata dedicata ai content creator

Sabato 11 aprile, dalle 9.30 alle 13, la Casa delle Farfalle organizza la “Creator Experience AmaParco”, un evento dedicato ai content creator. L’iniziativa prevede attività formative e momenti di approfondimento rivolti a chi desidera migliorare le proprie competenze nel settore digitale. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto tra professionisti e appassionati, con l’intento di supportare chi vuole sviluppare un progetto nel campo della creazione di contenuti online.

Sabato 11 aprile, dalle 9.30 alle 13, la Casa delle Farfalle ospita la “Creator Experience AmaParco”, un evento formativo e immersivo pensato per chi vuole crescere nel mondo della content creation e trasformare la propria passione digitale in un progetto professionale. L’iniziativa, aperta a tutti i livelli, accompagnerà i partecipanti in un percorso completo che unisce teoria e pratica, fino a un’esperienza diretta nella suggestiva serra tropicale. A guidare il corso sarà Giorgia (La Valigia di Pimpi), travel blogger e ambassador AmaParco, che condurrà i presenti attraverso le basi del mestiere fino alle strategie più avanzate e alle ultime tendenze social. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Alla scoperta di Nico de Corato, l’atleta e content creator napoletano torna a casa per raccontare la sua esperienza a DubaiIngegnere, imprenditore e comunicatore con base a Dubai, Nico de Corato torna all’Università degli Studi di Napoli Federico II dove ha conseguito il...

Leggi anche: Professione ‘influencer', 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator

Temi più discussi: La Casa delle Farfalle cerca artisti e lancia il contest per la realizzazione di un murales all'interno del giardino; Creator digitali: workshop alla Casa delle Farfalle; Avis Portogruaro dona 1500 euro alla Casa delle Farfalle per sostenere i minori con disturbi alimentari; Parco di Pinocchio a Collodi: cosa vedere, attrazioni e novità 2026.

Creator digitali: workshop alla Casa delle FarfalleSabato 11 aprile, dalle ore 9.30 alle 13, Casa delle Farfalle di Milano Marittima organizza Creator Experience AmaParco, un’intera mattinata dedicata al mondo della content creation, tra formazione, ... ravennawebtv.it

La Casa delle Farfalle cerca artisti e lancia il contest per la realizzazione di un murales all'interno del giardinoLa chiamata pubblica è rivolta a persone che operano nel mondo dell’arte. Il vincitore selezionato dalla graduatoria riceverà un premio pari a 3.500 mila euro ... ravennatoday.it

Durante la festa delle uova di Pasqua alla Casa Bianca, un bambino non riconosce Melania Trump e chiede più volte: “Chi è quella”. Per stemperare l’imbarazzo della First Lady, il presidente Donald Trump interviene con una battuta: “È una star di Hollywoo - facebook.com facebook

Allarme martedì mattina 7 aprile alla casa di riposo di Gandino dove si sono verificati dei problemi alle condotte di alimentazione: evacuato il primo piano. x.com