Sabato 18 aprile, al Parco di Ulisse di Massafra, si svolgerà l’evento “Oltre il Blu” dalle 10 alle 13. La mattinata è aperta a famiglie e bambini e prevede attività nella natura, laboratori e momenti di socializzazione, il tutto gratuitamente. L’iniziativa è promossa per offrire un’occasione di incontro e di svago nel contesto del parco locale.

Si terrà sabato 18 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00, al Parco di Ulisse di Massafra l’iniziativa “Oltre il Blu”, una mattinata gratuita dedicata a famiglie e bambini tra attività nella natura, laboratori e momenti di socializzazione. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a famiglie, minori con disabilità e loro fratelli e sorelle, sia già iscritti al progetto sia interessati ad aderire. Le iscrizioni possono essere effettuate anche sul posto oppure contattando i riferimenti indicati dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, “Oltre il Blu”: mattinata gratuita tra natura e inclusione

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