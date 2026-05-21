Dialogare per crescere | la diversità culturale come risorsa sociale

Il 21 maggio 2026 si è tenuto un evento dedicato al tema del dialogo tra culture, in un momento in cui le tecnologie digitali facilitano l'interazione tra persone di provenienze diverse. L'incontro ha riunito esperti e rappresentanti di varie realtà, con l’obiettivo di discutere come la diversità culturale possa contribuire allo sviluppo sociale. La discussione si è concentrata sull'importanza di promuovere scambi e confronti per affrontare le sfide di un mondo sempre più globalizzato.

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