Dialogare per crescere | la diversità culturale come risorsa sociale
Il 21 maggio 2026 si è tenuto un evento dedicato al tema del dialogo tra culture, in un momento in cui le tecnologie digitali facilitano l'interazione tra persone di provenienze diverse. L'incontro ha riunito esperti e rappresentanti di varie realtà, con l’obiettivo di discutere come la diversità culturale possa contribuire allo sviluppo sociale. La discussione si è concentrata sull'importanza di promuovere scambi e confronti per affrontare le sfide di un mondo sempre più globalizzato.
Roma, 21 maggio 2026 – In un mondo sempre più connesso, dove le distanze si accorciano grazie agli strumenti digitali, il dialogo tra culture rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo. Lingue diverse, tradizioni differenti e modi di vivere lontani tra loro si incontrano ogni giorno nelle città, nelle scuole, sui social, a lavoro, nei quartieri delle nostre comunità, nei luoghi di svago. Una realtà che può diventare motivo di divisione oppure una straordinaria occasione di crescita collettiva. La Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, celebrata oggi 21 maggio e istituita dall’ONU nel 2002, nasce proprio con l’obiettivo di ricordare quanto il confronto tra culture sia essenziale per costruire società più emancipate e pacifiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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21 maggio – Giornata Mondiale per la Diversità Culturale La diversità è una ricchezza che unisce e fa crescere. Promuoviamo dialogo, conoscenza e rispetto tra culture. Solo con ascolto e collaborazione costruiamo un futuro più inclusivo e sostenibile #Divers x.com
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