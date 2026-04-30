Due candidate italiane di origini senegalesi ed etiopi si sono candidate alle prossime elezioni amministrative. Entrambe sono cittadine italiane e hanno scelto di partecipare alla competizione elettorale per promuovere percorsi di integrazione e rappresentanza culturale. La loro presenza nel panorama politico locale mira a rafforzare il dialogo tra diverse comunità presenti nella zona. La loro scelta si inserisce nel contesto delle candidature volte a favorire la diversità come risorsa.

Sono cittadine italiane di origini straniere. Un ponte tra culture. E hanno deciso di scendere in campo alle amministrative anche per favorire percorsi di integrazione. Come loro ci sono tante altre persone che arrivano da vari Paesi ma risiedono da tempo sul territorio. Sokhna Ndao detta Sonia, mamma di tre figli, ha 48 anni e da oltre 25 vive a Villa Potenza, dopo aver lasciato il Senegal. Laureata in Lingue e culture straniere, lavora come mediatrice linguistica e interprete con enti e comuni. È anche volontaria Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere). Si tratta della sua prima esperienza politica e ha scelto di candidarsi col Pd, a sostegno del candidato sindaco Gianluca Tittarelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le candidate da Senegal ed Etiopia: "La diversità è una risorsa"

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