Settimana della Francofonia la Toscana celebra la lingua francese e la diversità culturale

Durante la settimana della Francofonia, la Toscana organizza eventi per celebrare la lingua francese e la diversità culturale. A Firenze, vengono coinvolti istituti scolastici, associazioni culturali e enti pubblici che promuovono iniziative come mostre, concerti e incontri dedicati alla cultura francese. La manifestazione si svolge in diverse location della città e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Firenze, 16 marzo 2026 – Da ricorrenza diplomatica a festa diffusa. Nel segno del francese come lingua di pace e cooperazione: istituita nel 1988, la Giornata della Francofonia era nata per commemorare la nascita dell'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (ACCT), oggi trasformata nell' Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), una realtà che attraversa i cinque continenti per promuovere cultura e identità dei cugini d'Oltralpe. Da semplice data sul calendario, è diventata nel tempo una rassegna annuale ed internazionale, dedicata alla diversità culturale e non solo: la Settimana della Francofonia torna anche in Toscana,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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