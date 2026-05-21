Durante un evento, un esperto di mercato ha dichiarato che l’Inter si prospetta come protagonista principale nel prossimo mercato estivo. Ha aggiunto che il club intende intraprendere diverse operazioni rispetto al passato, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata su questa possibile attività del club, lasciando intendere che ci siano piani ambiziosi in vista della prossima sessione di trasferimenti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a nomi o strategie specifiche.

di Francesco Aliperta Di Marzio, a margine di un evento, ha parlato così in vista del mercato estivo, delineando l’Inter come possibile protagonista. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha parlato a margine della presentazione della 25^ edizione della Torino International Cup 2026. CHI SARA’ LA PROTAGONISTA DEL MERCATO? – « Penso che la protagonista del mercato sarà l’Inter. Quest’anno l’Inter cambierà, cambierà tanto. Non so se prenderà Nico Paz, ma vuole fare diverse cose rispetto al passato. E’ la società che da anni mantiene la sua continuità dirigenziale, di identità e filosofia. Non è un caso che le società che hanno mantenuto continuità dirigenziale sono quelle che stanno ottenendo i risultati migliori, l’Inter ma anche il Como stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Marzio non ha dubbi: «La protagonista del mercato sarà l’Inter. Il club vuole fare diverse cose rispetto al passato»

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