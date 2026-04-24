Calhanoglu Inter veto assoluto di Chivu alla cessione | la rivelazione di Di Marzio sui programmi del club per l’estate

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club ha deciso di non cedere il giocatore durante la prossima finestra di mercato, con un veto totale espresso da Chivu. La volontà della società è di mantenere Calhanoglu in rosa, e questa posizione sarebbe stata comunicata chiaramente ai eventuali interessati. La decisione si inserisce in un piano di mercato che punta a consolidare la squadra per la prossima stagione.

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