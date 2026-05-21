Molti hanno immaginato almeno una volta di poter salire a bordo di un'astronave e partire verso l’ignoto, lasciando alle spalle i problemi quotidiani. La prospettiva di un viaggio spaziale rappresenta un desiderio condiviso, alimentato da film e racconti di avventure tra le stelle. Recentemente, sono state annunciate nuove iniziative di aziende private e agenzie spaziali per rendere possibile questa aspirazione. Questi progetti puntano a facilitare i viaggi nello spazio per un pubblico sempre più ampio.

Chi non ha sognato almeno una volta nella vita di poter salire sulla propria astronave e partire per esplorare le distese sconfinate del cosmo, magari alla ricerca di nuove forme di vita extraterrestre o piuttosto solo per fuggire da un pianeta che si sta sempre più ribellando alla distruzione attuata ogni giorno dal genere umano. Forse l’ha pensato anche Riccardo Atzeni, che ha già firmato i disegni di un’opera spaziale, Saetta Rossa, su testi di Marco B. Bucci e che ora debutta come autore completo per Bao Publishing con Devo andare nello spazio. Devo andare nello spazio – Riccardo Atzeni; Bao Publishing Corriere dello spazio. Mocci è un trentenne che vive a Cagliari, dove svolge un lavoro abbastanza peculiare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Devo andare nello spazio – Viaggiare lontano per sfuggire ai problemi

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