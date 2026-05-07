E se le cose che perdiamo in realtà finissero dritte nello spazio? E se ci fossero dei lavoratori pagati (poco e male) proprio per andare a recuperarle per noi in delle regioni specifiche? Devo andare nello spazio, il fumetto d’esordio di Riccardo Atzeni, è la storia di Mocci, un trentenne precario come tanti che scopre che suo padre, malato da tempo e con cui lui non parla più, è sparito. a questo punto non gli resta che un unico posto dove cercare! Un racconto delicato e surreale ambientato a Cagliari in un mondo così simile e così distante dal nostro da farci riflettere sui legami umani, sull’utilizzo della tecnologia e sul lavoro. La prima volta che sono stato nello spazio è stato incredibile.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta DEVO ANDARE NELLO SPAZIO: l’esordio del fumettista Riccardo Atzeni

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