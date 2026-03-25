Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Miami dopo aver battuto agli ottavi di finale Alex Michelsen. L’italiano, che prosegue la sua corsa nel torneo, affronterà nel turno successivo Francis Tiafoe. Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato di voler migliorare il suo livello di gioco da fondo campo per poter avanzare ulteriormente.

In un torneo che continua a regalare sorprese e colpi di scena, Jannik Sinner non tradisce. L’altoatesino batte anche Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami e vola ai quarti, dove affronterà Francis Tiafoe. Sinner ha vinto ancora senza perdere un set (7-5, 7-6) e ha superato il suo stesso primato, portando a 28 il record di set vinti consecutivi in un Masters 1000. Ma nonostante l’ennesima vittoria per 2-0, per l’azzurro non è stata una partita semplice, anzi. Sinner ha infatti dovuto faticare e non poco per Michelsen, ottenendo un break nel primo set soltanto all’undicesimo game e rischiando di interrompere la striscia di parziali consecutivi vinti nel secondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner vince ancora, è ai quarti a Miami ma non è soddisfatto: “Se voglio andare avanti, devo alzare il livello da fondo”

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