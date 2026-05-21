Destinazione donna | itinerari femminili a Napoli | visite guidate alla Biblioteca Nazionale e alla Chiesa di Santa Maria di Donnalbina

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, un progetto promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi locale. La iniziativa prevede visite guidate a due siti storici della città, la Biblioteca Nazionale e la Chiesa di Santa Maria di Donnalbina. Finora, il progetto ha registrato un buon riscontro di pubblico e continua con le sue attività.

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Prosegue con successo la seconda edizione del progetto “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. “Donne al Governo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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