Destinazione donna | itinerari femminili a Napoli | visite guidate alla Biblioteca Nazionale e alla Chiesa di Santa Maria di Donnalbina

È partita la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, un progetto promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi locale. La iniziativa prevede visite guidate a due siti storici della città, la Biblioteca Nazionale e la Chiesa di Santa Maria di Donnalbina. Finora, il progetto ha registrato un buon riscontro di pubblico e continua con le sue attività.

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