Presentata la rassegna Destinazione donna | itinerari femminili a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici

È stata annunciata la rassegna intitolata “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, che prevede 54 eventi gratuiti distribuiti su 13 diversi percorsi turistici. Gli itinerari si concentrano su luoghi di culto, cultura e accoglienza, e sono incentrati sulla presenza e le testimonianze di donne che hanno lasciato un segno in questi ambiti. L’iniziativa offre un’opportunità di esplorare la città attraverso un punto di vista storico e culturale femminile.

“Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”: 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi alla scoperta di testimonianze dell’opera di donne straordinarie nei luoghi di culto, cultura e accoglienza. Tutti gli appuntamenti con il calendario degli itinerari. Presentata nella Sala conferenze del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina, la seconda edizione del progetto “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Insieme all’assessora Teresa Armato,...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Presentata la rassegna “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”. 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici Notizie correlate Presentata la collezione degli itinerari cicloturistici sulla piattaforma KomootLa collezione consente di esplorare in modo strutturato e accessibile il patrimonio paesaggistico e culturale delle tre province Nell’ambito del PTPL... Ferrovie Vigezzina-Centovalli: tra paesaggi in primavera, nuovi itinerari turistici e tradizioni locali.Ferrovie Vigezzina-Centovalli, una linea ferrovia italiana e svizzera tra le più suggestive d’Europa, propone una serie di iniziative per l’inizio...