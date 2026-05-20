Il progetto “Destinazione Donna” propone un percorso dedicato alle figure femminili di Napoli. Giovedì 21 maggio si svolgerà una visita alla Biblioteca Nazionale, durante la quale sarà possibile conoscere le storie di Guerriera Guerriero, della regina Maria Carolina d’Asburgo e di Elena d’Aosta. Le iniziative continuano sabato 23 maggio con altri appuntamenti in città, sempre focalizzati su figure femminili e sui loro ruoli nella storia locale.

Prosegue con successo la seconda edizione del progetto “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura” è il titolo scelto per l’edizione 2026. Tutti gli itinerari sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Per gli incontri musicali Domani, giovedì 21 maggio, alle 16:00, appuntamento all’ingresso della Biblioteca Nazionale di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Destinazione Donna: itinerari femminili a Napoli. Appuntamenti giovedì 21 e sabato 23 maggio

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Destinazione donna, itinerari femminili per riscoprire Napoli

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