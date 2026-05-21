Designata la sestina arbitrale per Napoli-Udinese

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina arbitrale scelta per la partita tra Napoli e Udinese, che si disputerà nell’ultima giornata di campionato allo stadio Maradona. La formazione arbitrale è stata comunicata ufficialmente e sarà incaricata di dirigere l’incontro conclusivo della stagione. La designazione arriva in vista del match che conclude il torneo di Serie A e coinvolge due squadre che si contendono posizioni di classifica.

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L’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà Napoli-Udinese, ultima di campionato in programma al Maradona domenica 24 Maggio alle ore 18. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Designata la sestina arbitrale per Napoli-Udinese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Designata la sestina arbitrale per Parma-NapoliL’AIA ha scelto la sestina che arbitrerà il match Parma-Napoli, gara in programma domenica 12 Aprile alle ore 15 allo stadio Tardini. Designata la sestina arbitrale di Napoli-BolognaL’AIA ha comunicato la sestina arbitrale che dirigerà il match Napoli-Bologna, gara in programma al Maradona lunedì 11 Maggio alle ore 20:45.