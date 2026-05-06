Designata la sestina arbitrale di Napoli-Bologna

L'AIA ha annunciato le sei persone che guideranno il match tra Napoli e Bologna al stadio Maradona. La designazione riguarda gli arbitri e gli assistenti che si alterneranno durante l'incontro. La partita si svolgerà in una giornata di campionato e vedrà protagonisti le due squadre in campo. La decisione sulla sestina arbitrale è stata comunicata ufficialmente prima della disputa.

L’AIA ha comunicato la sestina arbitrale che dirigerà il match Napoli-Bologna, gara in programma al Maradona lunedì 11 Maggio alle ore 20:45. Il match della trentaseiesima giornata di campionato, Napoli-Bologna, lunedì 11 maggio alle 20:45, sarà diretto dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno: Valerio Colarossi di Roma 2 e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Mario Perri di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Antonio Giua di Olbia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Designata la sestina arbitrale di Napoli-Bologna REF CAM POV: You Are The Referee in Napoli-Bologna | HAIER CAM | EA SPORTS FC Supercup 2025/26 Notizie correlate Designata la sestina arbitrale per Parma-NapoliL’AIA ha scelto la sestina che arbitrerà il match Parma-Napoli, gara in programma domenica 12 Aprile alle ore 15 allo stadio Tardini. Scelta la sestina arbitrale di Napoli-CremoneseL’AIA ha comunicato la sestina arbitrale che dirigerà il match di campionato Napoli-Cremonese, gara in programma venerdì sera al Maradona. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Serie A – Designazioni arbitrali: Bonacina a Milano e Fabbri a Como. Designata la sestina arbitrale di Napoli-BolognaForzAzzurri.net - Scelto chi dirigerà il match del Maradona contro il Bologna di Italiano. L'AIA ha comunicato la sestina arbitrale che dirigerà il match Napoli-Bologna, ... forzazzurri.net Napoli-Bologna, arbitra Piccinini con Yoshikawa e Colarossi. La designazione completaDecise le designazioni arbitrali per la sfida di lunedì prossimo che il Napoli giocherà allo Stadio Maradona di Fuorigrotta alle ore 20,45. areanapoli.it