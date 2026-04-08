L'AIA ha comunicato la sestina arbitrale incaricata di dirigere la partita tra Parma e Napoli. La sfida si svolgerà in un contesto di campionato di calcio italiano, con le decisioni dell'arbitro che saranno decisive per l'andamento dell'incontro. La designazione riguarda i nomi degli ufficiali di gara, scelti per arbitrare questo incontro tra le due squadre.

L’AIA ha scelto la sestina che arbitrerà il match Parma-Napoli, gara in programma domenica 12 Aprile alle ore 15 allo stadio Tardini. Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagione Juventus, botta e risposta Agnelli-Conte: “Allegri straordinario.”. Il tecnico dei blues non la prende bene Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Designata la sestina arbitrale per Parma-Napoli

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